【モデルプレス＝2026/03/28】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2026」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、3月23日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“はると”こと今井暖大（いまい・はると／17）、“ねね”こと時田音々（ときた・ねね／17）が、モデルプレスのインタビューに応じ、継続を経ての成立や交際の近況などを語ってくれた。【写真】「今日好き」成立でハグ 美男美女カッ