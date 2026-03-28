3月28日に「TAKANAWA GATEWAY CITY」(東京都港区)がグランドオープンを迎える。2025年3月にオープンした「THE LINKPILLAR1」と「NEWoMan TAKANAWA」の一部に続いて、「THE LINKPILLAR2」「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」「NEWoMan TAKANAWA MIMURE」が開業することで完成となる。グランドオープンを迎える「TAKANAWA GATEWAY CITY」(東京都港区)○構想から約20年、ついに完成へメディア向け内覧会で、東日本旅客鉄道マ