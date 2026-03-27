BSテレビ東京は27日、2027年1月23日をもってBS4K放送を終了すると発表した。2026年秋をめどに始める「WOWOWオンデマンド」での無料配信に移行するという。現行の2K放送は継続する。 放送終了について、同社は「広告収益の確保が困難な状況が続いていることもあり、放送から配信へと視聴環境を移行することにいたしました」と説明している。 なお、BS4K放送は止めるものの、4Kコンテンツは引き続き制作する。過去の4Kコンテ