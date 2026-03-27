「正義のセ」(ファミリー劇場) 2026年1月期のドラマ「夫に間違いありません」で、主人公の夫・一樹を演じた安田顕。松下奈緒演じる主人公・朝比聖子のもとに警察から連絡が入り、失踪中の夫・一樹の遺体を確認。しかしその1年後、死んだはずの一樹が自宅に帰って来るという衝撃の幕開けから展開されるストーリーが話題を呼んだ。「重版出来!」で演じた変わり者編集者や、「小さな巨人」での現場たたきあげ刑事、「俺の話は長