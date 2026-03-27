マイルス・モラレスの物語を締めくくる『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』について、ファン待望の“初映像”がそう遠くないうちに披露されるかもしれない。製作のフィル・ロード＆クリス・ミラーが、予告編あるいは初映像の公開時期について意味深な発言を行った。 米の取材で、ロード＆ミラーは本作が現在の公開予定日である2027年6月18日に間に合うかを問われ、「