3月24日、元「KAT-TUN」の赤西仁が、都内でおこなわれた「シーバスリーガル カクテルイベント」にスペシャルゲストとして登場した。国内での活動も増えるが、SNSではビジュアルの変化が話題になっている。ソロアーティストとして、海外を中心に活動していた赤西だが、最近は日本での露出も増えている。「3月16日から放送されているコーセーのヘアケアブランド『スティーブンノル』のCMに出演しています。シャワーシーンにも挑