新撰組の志士たちの生き様を、アクションを交えて描くドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』。主役の土方歳三を山田裕貴さんが演じ、その脇を近藤勇役の鈴木伸之さん、沖田総司役の細田佳央太さんが固めます。全世界配信が決定！ 幕末を熱く生きた新撰組を鮮やかに描くスペクタクルドラマ── どう人物像を捉え、演じたかを聞かせてください。山田裕貴（以下、山田）土方は無鉄砲で真っすぐ。演じるにつれて、そうしたキャラクターよ