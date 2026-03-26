山田裕貴×鈴木伸之×細田佳央太が新撰組の志士に。「みんなカッコいいんでぜひ！」

新撰組の志士たちの生き様を、アクションを交えて描くドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』。主役の土方歳三を山田裕貴さんが演じ、その脇を近藤勇役の鈴木伸之さん、沖田総司役の細田佳央太さんが固めます。

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── どう人物像を捉え、演じたかを聞かせてください。

山田裕貴（以下、山田） 土方は無鉄砲で真っすぐ。演じるにつれて、そうしたキャラクターよりも、仲間のことを考えたくなったんです。オヤジ（近藤）のため、新撰組のために戦うんだという感覚になり、刀から銃の時代へと移り変わる渦中を、疑似体験できました。

細田佳央太（以下、細田） 皆さんの中にはすでに沖田総司像があると思うんです。なので、誰かが演じた沖田を模倣するのではなく、原作の中で描かれている可愛らしさを大切にしつつ、新撰組で沖田がどういう役回りを果たしていたのか。史料には書かれていない部分への想像力を働かせましたね。

鈴木伸之（以下、鈴木） 僕は現場に入る前に、近藤さんのお墓参りに行きました。そこにノートが15冊くらい置かれていて、「としさん（土方）と天国でも一緒にいられていますか」とか書いてあるんです。100年以上の年月が経ってもいまだに愛される近藤さんは、とにかく仲間想いですよね。新撰組の仲間との絆の眩しさや儚さが視聴者に伝わることが、この作品の一つのゴールなのかなと。

山田 土方は、仲間を得て強くなっていった。それは、この作品のチームでも同じで、みんながいてくれたから自然と絆が芽生えたなって思う。

鈴木 裕貴のおかげだよ。「ごはん、みんなで食べよう」って声を掛けたり、僕が塩飴をなめていたら「一個もらっていい？」ってさりげなくコミュニケーションをとってくれたり。

山田 そういえば、ホテルの俺の部屋でパンイチになったよね？ 「明日のシーンさ〜」って言いながら。

鈴木 本読みでいろんなパターンを試して、一回自分の部屋に戻ったんだけど、納得できないところがあって…。服を着ていると取り繕ってしまい、歳三と近藤さんとの関係で話せなかったんだと思ってつい（笑）。

細田 たぎってましたよね（笑）。

山田 それを変だと感じないくらいの関係性になれていたってこと！

── 新撰組はヒーローとも国賊とも描かれます。この作品においては…。

山田 正義の方向ではあります。ただ“新撰組が絶対の正義”の作品にはしたくなかったんです。誰しもが生きることに必死だった時代に、歳三も近藤たちと出会っていなければ、人斬り以蔵（岡田以蔵）のようになっていたかもしれないですし。

鈴木 本当にその通り。それぞれが自分こそが正義だと思って生きていただろうから。

細田 全員がよりよい日本を作るために戦っていたんだけど、立場によって見え方はガラリと変わりますね。

── 小誌の読者は、時代劇に親しんでこなかった方も少なくありません。そうした人も楽しめるポイントは？

細田 監督がトラディショナルな時代劇を目指すと話してくれて、物語の核はそうだと思います。それでいて、セリフは現代語に近く軽やか。さらにアクションも加わり、すごく見やすくなっていると思います。

山田 作品の魅力は佳央太が話してくれたから、僕からは（綾野）剛さんが出てくれていることを推したい。ケンティー（中島健人）も松本潤さんも！ いい子揃ってますよ〜（笑）。

細田 それ、主演が言います？（笑）

鈴木 （笑）。裕貴も佳央太くんも、みんなカッコいいんでぜひ！

山田裕貴

やまだ・ゆうき 1990年9月18日生まれ、愛知県出身。2011年、俳優デビュー。映画『爆弾』で、第49回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。4月スタートの日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演。

鈴木伸之

すずき・のぶゆき 1992年10月14日生まれ、神奈川県出身。2010年、第3回劇団EXILEオーディションに合格し、数々の話題作に出演。近作に、主演を務めた映画『サラリーマン金太郎』。

細田佳央太

ほそだ・かなた 2001年12月12日生まれ、東京都出身。2021年、日曜劇場『ドラゴン桜』で注目を集める。2023年、大河ドラマ『どうする家康』に出演。舞台『岸辺のアルバム』が4月3日開幕。

information

『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

「バラガキ」の土方が道場破りの末、試衛館に辿り着き、近藤勇らと新撰組を結成するまでを描いたスペシャルドラマ『江戸青春篇』は、3月26日20:58〜、27日20:57〜TBS系にて2夜連続放送。放送終了後、ドラマシリーズ『京都決戦篇』がU-NEXTで独占配信される。Ⓒ橋本エイジ・梅村真也/コアミックス ⒸTHE SEVEN