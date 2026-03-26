ダンスボーカルグループ「M!LK」が26日、Xを更新。現在開催中の「のぞいてみるく？展」について、来場者に注意喚起を行いました。【映像】M!LKの公式Xに投稿された注意喚起「現在、『のぞいてみるく？展』大阪会場周辺におきまして、以下のような行為について近隣施設等よりご報告をいただいております」とし、「会場入口や歩道での座り込み」「近隣施設での長時間の滞在」「私有地への立ち入り」と三つの行為を挙げました。