■『今こそ女子プロレス！』vol.31東京女子プロレス荒井優希後編（前編：荒井優希が振り返る"後ろ受け身キャンセル界隈"からの進化アイドルとの二刀流時代には偏見との闘いも＞＞）2021年５月４日、プロレスデビューした元SKE48の荒井優希。その年、東京スポーツ新聞社制定「2021年度プロレス大賞」と、週刊プロレス制定「プロレスグランプリ2021」の新人賞をダブル受賞した。３月29日、タイトルマッチに臨む荒井優希pho