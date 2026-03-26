Galaxy S26シリーズ発売直後、Samsungは今後のUltraモデルにおいてSペン対応を継続する方針を明かしつつ、新技術の開発を示唆していました。 ↑次期モデルでも従来のSペンが継続される見込み（画像提供／Samsung）。 新たな情報によれば、2027年に発売される見込みの「Galaxy S27 Ultra」は引き続きSペンに対応するものの、検討されていた新技術の導入は見送られたとのことです。 韓国メディアET Newsによると、Samsungは