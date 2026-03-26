Galaxy S26シリーズ発売直後、Samsungは今後のUltraモデルにおいてSペン対応を継続する方針を明かしつつ、新技術の開発を示唆していました。

新たな情報によれば、2027年に発売される見込みの「Galaxy S27 Ultra」は引き続きSペンに対応するものの、検討されていた新技術の導入は見送られたとのことです。

韓国メディアET Newsによると、SamsungはGalaxy S27 Ultraにおいて、デジタイザを排除した薄型ディスプレイを採用し、新たなペン技術を導入することを検討していたようです。しかし、最終的にディスプレイ構造の変更は見送られ、Sペンとともに従来方式が維持される見通しだと伝えられています。

デジタイザとは、ディスプレイパネル上で電磁場を形成してペン入力を実現する部品で、この方式はEMR（電磁共鳴）と呼ばれます。センサー部品をディスプレイに組み込む必要があるため、どうしてもスマホ本体に厚みが出てしまいます。

同社の折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold7」は、本体の薄型化を優先してデジタイザを廃止しました。その代わり、Z Fold6まで利用できたSペンが利用できなくなっています。Galaxy S27 Ultraでも同様のアプローチで薄型化を図りつつ、従来とは異なる方式でSペンに対応させる可能性が浮上していたとのことです。

しかし、S27 Ultraでは現行のデジタイザ方式が継続される見込みだとET Newsは伝えています。その理由は、2025年にSamsungが投入した薄型スマートフォンに対する消費者の反応が芳しくなかったためとされています。実際、Galaxy S25 Edgeは販売が振るわなかったと見られており、2026年は後継機種の発売が見送られました。

将来的にデジタイザを廃止するかどうかは、ワイヤレス充電規格「Qi2」の導入と連動して検討される見通しです。Qi2はマグネットを使用して充電位置を固定する技術ですが、デジタイザと磁場が干渉し合うため、両者を共存させるのは技術的に困難だとされています。

つまり、デジタイザを必要としない新しいSペンの採用と、Qi2への対応は、将来的に同時に実現することになるのかもしれません。

Source: ETNews

Via: Android Authority

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