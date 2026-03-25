記事ポイントハイセンスジャパンが向上高等学校に10kg全自動洗濯機「HW-DG100XH」を2台寄贈部活動で発生する泥汚れや汗汚れへの洗濯負荷を軽減し衛生環境を向上研究センターと連携し運動着特有の汚れに対する洗浄技術開発にも活用 ハイセンスジャパンが、地域貢献活動の一環として神奈川県伊勢原市の向上高等学校に全自動洗濯機を寄贈しています。部活動の現場で課題となっている洗濯負荷の軽減と、衛生的な環境づくりを支援