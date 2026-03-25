最速のSUVスポーツカー!?ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社は2026年3月25日、東京都内にてメディア向け発表会を開催し、キャデラック初の電気自動車（EV）「キャデラック リリック」の新たな高性能モデル「リリック V（LYRIQ-V）」を発表しました。代表取締役社長の若松格氏は、発表会の冒頭、「今年は、キャデラックが日本に輸入販売されてから111年目になります。その記念すべきときに新しいクルマをご紹介できることを