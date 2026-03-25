《妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群Thank you》3月23日、Instagramで薄手のニットにショートパンツとブーツ姿を披露し、スタイルのよさを際立たせたのは、木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomiだ。妹・Koki,がアンバサダーを務めているランジェリーブランド「Intimissimi」の下着を着用していることをアピールした。「Koki,さんは日本人初の同ブランドのアンバサダーに選ばれており、広告では健康的なボディを