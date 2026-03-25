《妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群 Thank you》

3月23日、Instagramで薄手のニットにショートパンツとブーツ姿を披露し、スタイルのよさを際立たせたのは、木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomiだ。妹・Koki,がアンバサダーを務めているランジェリーブランド「Intimissimi」の下着を着用していることをアピールした。

「Koki,さんは日本人初の同ブランドのアンバサダーに選ばれており、広告では健康的なボディを披露しています。一方、Cocomiさんはタイトなニットを着用していたことで、胸元のラインが強調され、存在感のあるスタイルが際立っていました。投稿には、Koki,さんだけでなく工藤静香さんも『いいね』と反応しており、芸能界きっての仲よし家族であることがうかがえます」（芸能担当記者）

Xでは、《SMAPキムタクの娘cocomiちゃんの暴力的なニット良い》といった声も上がり、ファンから大きな反響が寄せられている。これまでの清楚でクラシカルなイメージとは違う、大人びた雰囲気に驚いたという声も少なくない。

「もともと上品で落ち着いた印象が強いCocomiさんですが、今回は女性らしいボディラインを活かしたスタイリングで、新たな魅力を打ち出した形です。投稿でより注目すべきは“姉妹の関係性”でしょう。妹がかかわるブランドを姉が自ら着用して発信するというのは、仕事を超えた信頼関係があってこそできることです」（同前）

実際、木村姉妹はこれまでもSNSやメディアでたびたび仲むつまじい様子を見せてきた。互いの誕生日を祝ったり、撮影の裏側をシェアしたりと、その距離の近さはファンの間でも広く知られている。今回の投稿もまた、そうした日常の延長線上にある“自然な応援”のかたちといえるだろう。

「芸能人同士の“身内コラボ”は珍しくありませんが、木村姉妹の場合はビジネスライクな印象が薄く、“家族として支え合っている”空気感が強いのが特徴です。両親である木村さん、工藤さんも含め、家族全体で互いの活動を後押しする姿勢が一貫しています。そのため、今回のような発信も、ファンにとっては非常に好意的に受け止められています」（芸能ジャーナリスト）

今後も姉妹で見せる“自然体の共演”に、ますます注目が集まりそうだ。