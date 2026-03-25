突然の追加招集にも、意欲を燃やす。韓国遠征を行うU-21日本代表は24日、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄の不参加でFWワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)の追加招集を発表。ンワディケの代わりに9番を着けるサディキは、同日の国内練習2日目から参加した。23日に追加招集の連絡があったという。「本当に昨日の今日」(サディキ)。オフで出かけた先から帰宅するタイミングで連絡があり、急きょ代表活動に赴いた。昨年にU-