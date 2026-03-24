ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）のグループでヘルスケア事業を展開するDeSCヘルスケアは3月24日、福島県の委託を受け、県内に住民票を有する人を対象に「楽しみながら、健康に。」を実現するヘルスケアエンターテインメントアプリ「kencom」を「ふくしま健民アプリ by kencom」として提供開始することを発表した。ふくしま健民アプリ by kencomの提供を開始する○福島県の健康課題と導入の背景福島県は厚生労働省の統計において