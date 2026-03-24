川崎フロンターレは24日、国士舘大学に所属するFW本間凜が、2027年1月より同クラブに加入することが内定したと発表した。本間は2004年8月3日生まれの現在21歳。身長182cm、体重74kgと体格に恵まれたストライカーだ。千葉県千葉市の出身で、JSC CHIBAのU−12およびU−15を経て、関東第一高校へ進学。第100回全国高等学校サッカー選手権大会では2得点を挙げ、FW肥田野蓮治（現：浦和レッズ）らとともに関東第一高校の準決勝進出