レコルトは、USB Type-C充電式のコードレスブレンダー『コードレス ソロブレンダー』を3月24日に発売することを発表した。 【画像あり】持ち運びできるコンパクト設計使用イメージ 本製品は、高さ約21cm・重さ約420gのコンパクトなコードレスブレンダーだ。USB Type-C充電式のため、自宅だけでなくオフィスやアウトドアなど場所を選ばずに使用できる。持ち運びに便利なホルダ&#