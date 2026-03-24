レコルトは、USB Type-C充電式のコードレスブレンダー『コードレス ソロブレンダー』を3月24日に発売することを発表した。

【画像あり】持ち運びできるコンパクト設計 使用イメージ

本製品は、高さ約21cm・重さ約420gのコンパクトなコードレスブレンダーだ。USB Type-C充電式のため、自宅だけでなくオフィスやアウトドアなど場所を選ばずに使用できる。持ち運びに便利なホルダーも付属する。

高性能DCモーターを搭載し、プロテインの撹拌のほか、家庭用製氷器の氷（2～3粒）や半解凍した冷凍フルーツも液体と一緒に撹拌できる。操作は電源ボタンを短く2回押すだけで、約46秒で自動停止する仕組みとなっている。

ボトルには割れにくいトライタン素材を採用した。フタを外してボトルのまま直接飲めるほか、逆さまにして本体を外すとグラスとしても使用できる。

IPX5相当の防水性能を備えており、流水でのお手入れが可能だ（丸洗いは不可）。バッテリーは1,500mAhのリチウムイオン電池で、充電時間は約2.5時間。容量は300mlとなっている。

カラーはナチュラルホワイト、ライトグレー、ピンクの3色展開されている。希望小売価格は7,700円（税込）となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）