いよいよ春がやってきました。今週から来週あたりにかけて、お花見を予定している人も多いでしょう。桜を眺めながら、おいしい料理と一緒にお酒を楽しむ……最高のひとときですよね! そんなお花見にぴったりのコンビニワインを、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンを回って見つけてきました。スーパーやワインショップなどでワインをあらかじめ買ってお花見会場にいくのもいいですが、今回はさらに気軽に、コンビニで買