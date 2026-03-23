新ポジションの右インサイドハーフで「感覚が掴めている」ドイツ・ブンデスリーガのフランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が3月22日、アウェーで行われたリーグ第27節マインツ戦（1-2）で先発出場した。アルベルト・リエラ新監督の元では新たな挑戦となる右インサイドハーフで奮闘。「まさかここでポジションが変わると思っていなかった」と正直な気持ちを明かしつつも、持ち前の適応力でチャンスを演出した。試行錯誤を重ね