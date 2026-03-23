これが大阪場所か！ひょんなことから大阪へ行ってまいりました。ことの発端は昨今の大相撲人気の加速度的な高まりと格差社会です。これまで何やかんやで15年以上連れ立って大相撲観戦をしてきた相撲仲間の間では、最近めっきり本場所のチケットが取れなくなっており、昨年九月場所、今年の初場所とグループとしては連敗がつづいておりました。これは過去に前例のないことで、もはや観戦を東京場所に限定してもいられなくなったので