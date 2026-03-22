大分市佐賀関の大規模火災で被災した地区の住民が月に1度集まる「地域のきずな交流会」が22日開かれました。 この交流会は去年11月佐賀関で発生した大規模火災で離れ離れとなった住民たちのつながりを維持してもらおうと大分市が開催していて、今回で3回目となります。会場には被災地区の住民129人が集まり、県南落語組合の井上博文さんが披露した落語を笑顔で聞いていました。このあと住民たちは近況を報告しあうなど久々の再会