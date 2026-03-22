現在プレミアリーグで首位に立ち、2003-04シーズン以来のプレミア制覇へ近づいているアーセナル。サポーターもその時を待ち望んできたはずで、プレミアのタイトルはアーセナルが最優先すべきものと言えるかもしれない。しかしFWガブリエウ・ジェズスは、チャンピオンズリーグのタイトルも捨てたくないと語る。ジェズスは両方のタイトルを狙いたいとしつつも、どちらかといえばCLの方が欲しいと語っている。「アーセナルは20年以上