和尚は関西圏では「おっさん」と呼ばれている！？宗派によって異なる呼び方 おしょう・わじょう・かしょう、漢字で書くと？ 僧侶であれば誰でも「和尚さん」と呼びかける人を見かけますが、これはあまりよろしくありませんのでやめましょう。スーツさえ着ていれば「社長さん」と呼ぶようなものです。「和尚」はサンスクリット語の「ウパードヤーヤ」の訳で、修行者を指導する僧のことをいいます。日本でも徳の