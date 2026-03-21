和尚は関西では「おっさん」と呼ばれている！？宗派によって異なる呼び方とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 仏教】

和尚は関西圏では「おっさん」と呼ばれている！？宗派によって異なる呼び方

おしょう・わじょう・かしょう、漢字で書くと？

僧侶であれば誰でも「和尚さん」と呼びかける人を見かけますが、これはあまりよろしくありませんのでやめましょう。スーツさえ着ていれば「社長さん」と呼ぶようなものです。「和尚」はサンスクリット語の「ウパードヤーヤ」の訳で、修行者を指導する僧のことをいいます。日本でも徳の高い僧侶に対する呼称とされ、住職以上の地位にある者に対して使うのが一般的です。しかも、宗派によって「和尚」の読み方が異なるのです。

たとえば、禅宗や浄土宗では「おしょう」ですが、法相宗や真言宗では「わじょう」、華厳宗や天台宗では「かしょう」となります。律宗では「和上」と書いて「わじょう」と読みます。ちなみに、関西圏では親しみをこめて「おっさん」（おっさま）と呼ぶことがあります。中年男性を意味する「オッサン」とはイントネーションが違いますので注意してください。寺院の最高責任者は住職と呼ぶのが一般的ですが、このほかにも住持・院主などがあります。尼寺の場合は庵主ともいいます。また、禅寺では堂頭・方丈（さん）と呼ぶこともあります。

宗派独特の呼称もあります。禅宗では住職になるなど修行を積んだ僧に対して「老師」（ご老師）という敬称を使います。「老」は敬意を示す言葉なので、老人専用ではありません。これに対し修行僧は「雲水〈＊〉」と呼ぶことがあります。日蓮宗では僧に対して「お上人（さま）」と呼び、住職を「御前（さま）」といいます。浄土真宗では住職のことを「ご院家（さま）」「ご院さん」と呼ぶこともあります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 仏教』 監修：渋谷申博