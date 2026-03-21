北朝鮮の富裕層女性の間で、美容や外見への関心が高まっていることが分かった。若年層では体型維持のためのダイエットが流行し、中年層ではしわ改善を目的とした美容施術に資金を投じるなど、世代ごとに異なる「美意識」が広がっているという。19日、デイリーNKの内部消息筋が明らかにしたところによると、咸鏡北道・清津市では、比較的裕福な家庭の若い女性を中心に「痩せていることが美しい」とする価値観が定着しつつある。かつ