漫画家の肉丸さんは3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットに成功する前後の比較ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】人気漫画家・肉丸の26kg痩せた姿「仰天チェンジ過ぎる」肉丸さんは「ダイエット始めて満2年経過!!」「26kg痩せてこれがこうなりました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がダイエット成功前の姿、2枚目がダイエット成功後の姿です。体だけでなく顔も痩せ、ダンディなイケメンに変身を遂げ