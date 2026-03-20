漫画家の肉丸さんは3月18日、自身のXを更新。ダイエットに成功する前後の比較ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：肉丸さん公式Xより）

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漫画家の肉丸さんは3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットに成功する前後の比較ショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】人気漫画家・肉丸の26kg痩せた姿

「仰天チェンジ過ぎる」

肉丸さんは「ダイエット始めて満2年経過!!」「26kg痩せてこれがこうなりました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がダイエット成功前の姿、2枚目がダイエット成功後の姿です。体だけでなく顔も痩せ、ダンディなイケメンに変身を遂げています。

この投稿には「す、すげぇ…」「同一人物!?」「仰天チェンジ過ぎる」や「イケメンが過ぎる」「痩せて圧倒的イケおじに…」「月9ドラマの男優みたい」といった声が寄せられました。

「いやほんとちょいワルイケおじ過ぎて…」

15日の投稿でも、自身のソロショットを公開した肉丸さん。イケメンな姿に「肉丸先生痩せすぎでは!?」「影武者させてるとしか思えない」「いやほんとちょいワルイケおじ過ぎて…」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)