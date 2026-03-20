「痩せて圧倒的イケおじに…」人気漫画家、26kg痩せた姿に反響！「同一人物!?」「仰天チェンジ過ぎる」
漫画家の肉丸さんは3月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットに成功する前後の比較ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】人気漫画家・肉丸の26kg痩せた姿
この投稿には「す、すげぇ…」「同一人物!?」「仰天チェンジ過ぎる」や「イケメンが過ぎる」「痩せて圧倒的イケおじに…」「月9ドラマの男優みたい」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】人気漫画家・肉丸の26kg痩せた姿
「仰天チェンジ過ぎる」肉丸さんは「ダイエット始めて満2年経過!!」「26kg痩せてこれがこうなりました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がダイエット成功前の姿、2枚目がダイエット成功後の姿です。体だけでなく顔も痩せ、ダンディなイケメンに変身を遂げています。
「いやほんとちょいワルイケおじ過ぎて…」15日の投稿でも、自身のソロショットを公開した肉丸さん。イケメンな姿に「肉丸先生痩せすぎでは!?」「影武者させてるとしか思えない」「いやほんとちょいワルイケおじ過ぎて…」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)