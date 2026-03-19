キム・ゴードン（Kim Gordon）の最新アルバム『PLAY ME』が話題沸騰中。今も進化を続ける元ソニック・ユースのメンバーの現在地とは。回顧録『GIRL IN A BAND キム・ゴードン自伝』（DU BOOKS刊・2015年）の訳者・野中モモによるレビューをお届けする。※Matador Records Campaign 2026 特製ZINEより先行公開（ZINEの詳細は記事末尾にて）アメリカは、いや世界は、一体どうなってしまうんだろう──強大な権力を握る要人や大富豪た