豊橋競輪のPR隊が19日、猪子真実さんを伴いスポニチ名古屋オフィスを訪れ、28日から31日まで行われる「G3開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」をアピールした。真杉匠（27＝栃木・113期）、阿部拓真（35＝宮城・107）のS班に松井宏佑（33＝神奈川・113期）、石原颯（26＝香川・117期）、北津留翼（40＝福岡・90期）、地元・愛知は岡本総（38＝105期）らが出場する。豊橋市産業部競輪事務所の小久保雅司所長は「ちょうど桜も満開に