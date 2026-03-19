豊橋競輪のPR隊が19日、猪子真実さんを伴いスポニチ名古屋オフィスを訪れ、28日から31日まで行われる「G3開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」をアピールした。

真杉匠（27＝栃木・113期）、阿部拓真（35＝宮城・107）のS班に松井宏佑（33＝神奈川・113期）、石原颯（26＝香川・117期）、北津留翼（40＝福岡・90期）、地元・愛知は岡本総（38＝105期）らが出場する。

豊橋市産業部競輪事務所の小久保雅司所長は「ちょうど桜も満開になるころ。春休み中なので、家族連れでたくさん来ていただければうれしい。売り上げ目標は60億円」と期待を込めた。

場内イベントは28、29日にばんえいトークショー、開門先着サービス（300人）で小学生以下の子どもにもち投げ・菓子まきが行われる。28日にウルトラマンオメガショー、29日にものまねステージが行われキンタロー。、関真美、中村素也が出演する。

猪子さんは「新山響平選手（32＝青森・107期）の走りに期待しています。ファンの方も見たいと思う」と新山の先行レースに注目する。