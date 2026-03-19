大分大学は、大学院に医療と福祉を横断的に学ぶ「総合健康科学研究科」を新設する計画を発表しました。 【写真を見る】大分大学大学院に「総合健康科学研究科」新設へ医療・福祉に貢献する人材の育成目指す 大分大学は、2023年度から医学部に設けた先進医療科学科の学生が初めて卒業する2027年度に向けて、大学院の研究科新設を検討してきました。 その結果、医療や福祉の分野を横断的に学ぶ「総合健康科学研究科」を新設する