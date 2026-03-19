「ガソスタのおっちゃんに『お兄さんギリギリでしたね』って言われて『なんのこと？』って思って給油してたら目の前でガソリン33円値上がった。おっちゃんありがとう」【写真】給油中に、ガソリンの価格が33円も爆上がり！イラン情勢悪化で世界中が緊迫している今、日本でも原油価格の高騰が深刻な問題となっています。れもんてぃさん（@Lemonteasannnnn）はこの度、そんな石油価格爆上がりの瞬間を目の当たりにしてしまいました。