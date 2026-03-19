神村学園・小田大介監督インタビュー（後編）鹿児島で勝つ厳しさを痛感したのが2022年だった。この年の春、九州大会を制していた神村学園は、夏の県大会でも優勝候補の筆頭に挙げられていた。だが初戦の相手は、その夏ノーシードの鹿児島実だった。小田大介監督（43歳）が振り返る。もはや代名詞になりつつある神村学園・小田大介監督のガッツポーズphoto by Sankei Visual【監督としての未熟さを痛感】「夏の県大会の怖さは何