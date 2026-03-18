（CNN）イランは18日、前日に起きたイラン高官2人の殺害に対する報復を宣言し、イスラエルへの新たな攻撃を開始した。テルアビブとエルサレムにいるCNN取材班は夜明け前、上空に閃光を目撃した。テルアビブ上空ではクラスター弾ミサイルとみられるものも確認された。テルアビブの複数の地点に破片が落下し、爆発物処理班と救急隊員が現場に急行した。救急隊員が撮影した映像には、住宅街の道路に散乱する破片と炎上する車両が映っ