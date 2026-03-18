ジュニア公式Xが、嵐のツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』にバックとして出演したジュニアの舞台裏ショットを公開した。 【写真】嵐ツアー『We are ARASHI』バックのACEesやAmBitiousらジュニアの集合ショットなど①② ツアーは、3月13日の北海道・札幌 大和ハウスプレミストドーム公演から幕開け。東京、愛知、福岡、大阪の5大ドームで開催され、5月31日の東京ド}