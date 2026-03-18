ジュニア公式Xが、嵐のツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』にバックとして出演したジュニアの舞台裏ショットを公開した。

【写真】嵐ツアー『We are ARASHI』バックのACEesやAmBitiousらジュニアの集合ショットなど①②

ツアーは、3月13日の北海道・札幌 大和ハウスプレミストドーム公演から幕開け。東京、愛知、福岡、大阪の5大ドームで開催され、5月31日の東京ドーム公演で千秋楽を迎える。

■ピースやサムズアップなど各々のポーズをしながらギュッと整列

公開された写真には20人のジュニアがズラリ。

浮所飛貴・那須雄登・作間龍斗・深田竜生・佐藤龍我、田村海琉・織山尚大・内村颯太・黒田光輝 ・檜山光成・元木湧・青木滉平・安嶋秀生・ヴァサイェガ渉・長瀬結星・豊田陸人・西村拓哉・真弓孟之・永岡蓮王・井上一太と、ACEesや関西ジュニア、AmBitiousのメンバーらが、ロゴの入ったお揃いの黒パーカー姿で、ピースやサムズアップなど各々のポーズをしながらギュッと並んでいる。

コメント欄には「お揃い黒パーカーかわいい」「ダンスキレッキレでかっこよかった」「みんないい笑顔」「バックも豪華すぎる」「ACEesが嵐のバックなんて夢みたい」「袖の番号は何だろう？」などといった声が続々と到着。

また嵐の二宮和也も自身のXで、「無事に札幌ドーム3日間終える事が出来ました！ご参加下さった皆様！ありがとうございました！」と報告している。

■「We are ARASHI」でバックを務めたジュニア集合ショット

■「無事に札幌ドーム3日間終える事が出来ました！」（二宮）