たんぽぽ・白鳥久美子が抱く夫への不満に妻たちから共感の声！家庭内のちょっとした習慣の違いが、思わぬストレスやけんかにつながることもありますよね。いま話題となっているのは、洗濯をめぐる“裏返し問題”。お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子さんが「わたしとニュース」（ABEMA）に出演した際、洗濯物を裏返しのまま洗濯機に入れる夫への不満を明かし、反響を呼んでいます。【画像で見る】「あ〜ウザっ…」夫たちがやり