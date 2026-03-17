売れっ子プロデューサー佐久間宣行氏のYouTube番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演した芸歴7年目のグラビアモデルが、番組でドッキリを仕掛けられた結果、思わぬ形で話題となっている。「注目が集まっているのは、3月11日に『【消す】インパルス板倉、殺し屋かと思ったら画像加工してるだけドッキリ』のタイトルで配信された同番組に、ドッキリのターゲットとして出演した月野ももさんです。ニセ番組の収録のテイで呼び出され