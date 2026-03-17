augment AIは3月17日、スマートウォッチの新製品「wena X」（ウェナ クロス）を発表した。手持ちの腕時計にスマートウォッチの機能を追加する、というコンセプトの小型モデル。カラー化した表示パネルやバッテリー、センサーなど、すべての機能をバックルサイズの本体に収めた。手持ちの腕時計と組み合わせて使えるスマートウォッチ「wena X」。表示性能やヘルスケア機能が進化した。発送は2026年12月末からとなるクラウドファンデ