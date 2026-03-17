東京都国立市のアパートで2020年11月、9階から妻を突き落とし殺害したとして警視庁に逮捕された後、21年3月に処分保留で釈放された夫について、東京地検立川支部は17日、殺人罪で起訴した。長期の処分保留期間後の起訴は異例。