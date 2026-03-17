東京23区のタクシー運賃について、およそ1割値上げすることが、きょう午前に開かれた関係閣僚会議で了承されました。新しい運賃は来月下旬から適用される見通しです。東京23区と武蔵野市・三鷹市のタクシー運賃について、消費者庁などが参加する関係閣僚会議がきょう午前、値上げの改定案を了承しました。現在の初乗り料金は500円で1.096キロとなっていますが、値上げ後は500円で1キロと、これまでより初乗り料金で行ける距離がお