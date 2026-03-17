【女子旅プレス＝2026/03/17】スターバックス コーヒーが提案する新スタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ（R） カフェ」が、愛知県名古屋市・栄の新商業施設「HAERA」に2026年6月11日（木）オープン。上質なエスプレッソとイタリアンベーカリー「プリンチ」のパンが織りなすコーヒー体験を提供する。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店◆東海地方初、ラテとパンを楽しむ新スタイルのカフェベ