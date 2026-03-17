スタバ、東海初「リザーブ カフェ」名古屋・栄の新商業施設HAERAにオープン
【女子旅プレス＝2026/03/17】スターバックス コーヒーが提案する新スタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ（R） カフェ」が、愛知県名古屋市・栄の新商業施設「HAERA」に2026年6月11日（木）オープン。上質なエスプレッソとイタリアンベーカリー「プリンチ」のパンが織りなすコーヒー体験を提供する。
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
「スターバックス リザーブ カフェ」は、エスプレッソを使ったビバレッジとプリンチのコルネッティを楽しむカフェベーカリー。店舗コンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。スターバックスの原点であるミラノのバール文化と、日本が誇る喫茶店文化を掛け合わせた。国内では、現在東京都で2店舗、今年4月に大阪に2店舗オープンを予定。東海地方初となる店舗では、喫茶文化の根付く名古屋からここならではの新しいスターバックス体験を提案する。
メニューは、「クリエイション ラテ」、「トリート コーヒー」、「ドルチェ コーヒー」、「ブリュードコーヒー」の4つのカテゴリーのオリジナルビバレッジと、コルネッティを常時数種類用意し、多彩なビバレッジと職人技が光るパンの新しい楽しみ方を発信する。
コルネッティについては、発酵バターが香るバリバリ・ふんわりとした食感が特徴で、ラテに軽くディップして食べるのが本場流だ。特に、コーヒーシロップを染み込ませた生地にマスカルポーネを挟んだ「コルネッティ ティラミス」は、ここでしか味わえないリッチなドルチェ体験を提供してくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：未決定
営業時間：全日 7:00〜22:00
店舗面積：57.64坪
席数: 36席
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【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
◆東海地方初、ラテとパンを楽しむ新スタイルのカフェベーカリー
「スターバックス リザーブ カフェ」は、エスプレッソを使ったビバレッジとプリンチのコルネッティを楽しむカフェベーカリー。店舗コンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。スターバックスの原点であるミラノのバール文化と、日本が誇る喫茶店文化を掛け合わせた。国内では、現在東京都で2店舗、今年4月に大阪に2店舗オープンを予定。東海地方初となる店舗では、喫茶文化の根付く名古屋からここならではの新しいスターバックス体験を提案する。
◆究極のペアリング、本場の「コルネッティ」をラテにディップ
メニューは、「クリエイション ラテ」、「トリート コーヒー」、「ドルチェ コーヒー」、「ブリュードコーヒー」の4つのカテゴリーのオリジナルビバレッジと、コルネッティを常時数種類用意し、多彩なビバレッジと職人技が光るパンの新しい楽しみ方を発信する。
■スターバックス リザーブ（R） カフェ 名古屋 栄 HAERA店
住所：未決定
営業時間：全日 7:00〜22:00
店舗面積：57.64坪
席数: 36席
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