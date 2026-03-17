©Karuizawa International3月12日、軽井沢アイスパークで、次世代のカーラーを育成する「ユニクロドリームプロジェクト ジュニアカーリングクリニック」が開催された。ユニクロがプレミアパートナーを務める「軽井沢国際カーリング」の前日に実施されたこのイベントには、地元・軽井沢の小中学生48名が集結。講師陣には、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪で金メダルを獲得したスウェーデンのTeam Hasselborg（チーム ハッセル