伝統的な美を継承アルファ・ロメオに限らず、イタリアやフランスのブランドはドイツ車とは対照的に、車格や世代でデザインを大胆に変えてくる。クルマは文化であり、時代の流行をいち早く捉え、多様性に応えていくことが大事だと考えているような気がする。【画像】アルファ・ロメオCセグメントSUV『トナーレ』が正常進化！伝統的アルフィスタを意識した内外装に注目全39枚同じアルファのコンパクトSUV、Cセグメントの『トナーレ