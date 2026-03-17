コスモエネルギーホールディングスは3月14日、山口県下関市で「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」を実施し、約130名の参加者が清掃活動を行った。海外でも人気の高まる観光地・下関にはどんなゴミが落ちている? 密着取材を敢行した。コスモが「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 下関」を開催清掃活動を開始!「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」は清掃活動